Авиакомпания Ryanair выступила с заявлением по поводу отмены рейсов из-за топливного кризиса
Крупнейший лоукостер Европы Ryanair объявил, что не будет менять расписание своих авиарейсов из-за роста цен на топливо как минимум до марта 2027 года.
Как пишет Express, ирландский бюджетный перевозчик заверил пассажиров, что его летнее расписание останется без изменений, поскольку его контракты на поставку топлива на ближайший год были заключены до начала войны в Иране – запасов авиационного топлива ему хватит до марта 2027 года.
"Поскольку Ryanair застраховала 80% своих запасов авиационного топлива до марта 2027 года по цене 67 долларов за баррель – менее половины текущих спотовых цен – мы не планируем никаких сокращений расписания этим летом", – заявил представитель авиакомпании.
Это заявление последовало за решением властей ЕС разрешить авиакомпаниям сократить количество рейсов в сезон отпусков 2026 года, и ряд из них этим предложением уже воспользовались.
При этом европейский комиссар по транспорту Апостолос Цицикостас подтвердил, что авиакомпании, отменяющие рейсы из-за нехватки топлива, все еще будут обязаны компенсировать пассажирам убытки в соответствии с европейским законодательством.
Одновременно в ЕС предпринимаются усилия по составлению реалистичных расписаний полетов, чтобы предотвратить сбои в полетах из-за нехватки топлива в последний момент.
А вот латвийская авиакомпания airBaltic, как ранее сообщал Otkrito.lv, свое топливо не застраховало, и как заявил недавно руководитель авиакомпании Ryanair, airBaltic может не дожить до зимы.