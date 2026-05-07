Цены на топливо в Латвии больше не растут, но водителям радоваться рано

Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу Закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния роста цен на топливо на народное хозяйство и жителей. Закон предусматривает временное снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акцизного налога установлена в размере 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут применяться до 30 июня.