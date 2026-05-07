Цены на топливо в Латвии больше не растут, но водителям радоваться рано
Средняя цена дизельного топлива и бензина марки 95 в Латвии на прошлой неделе не изменилась, свидетельствуют обобщенные данные Европейской комиссии (ЕК).
Опубликованная на этой неделе информация ЕК показывает, что в Латвии литр бензина марки 95 в период с 27 апреля по 3 мая в среднем стоил 1,784 евро. Неделей ранее средняя цена бензина марки 95 была такой же — 1,784 евро за литр, а еще неделей ранее — 1,791 евро за литр.
Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составляла 1,921 евро за литр. Неделей ранее средняя цена дизельного топлива была такой же — 1,921 евро за литр, а еще неделей ранее — 2,06 евро за литр.
На прошлой неделе по сравнению с началом года, то есть с неделей с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, средняя цена бензина марки 95 выросла на 18,4%, а средняя цена дизельного топлива увеличилась на 28,9%.
Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу Закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния роста цен на топливо на народное хозяйство и жителей. Закон предусматривает временное снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акцизного налога установлена в размере 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут применяться до 30 июня.
Рекорд цены на дизельное топливо был достигнут в этом году в неделю с 6 по 12 апреля, когда средняя цена дизельного топлива составляла 2,12 евро за литр.
В Латвии рекорд средней цены бензина марки 95 был достигнут в 2022 году в неделю с 14 по 20 июня, когда средняя цена бензина марки 95 составляла 2,104 евро за литр, а предыдущий рекорд средней цены дизельного топлива был зафиксирован в 2022 году в неделю с 21 по 27 июня — 2,108 евро за литр.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что используя топливный кризис, европейские авиакомпании хотят лишить прав пассажиров.