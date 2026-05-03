В Дубае объявили о полном открытии воздушного пространства
Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявило о полном открытии воздушного пространства страны и отмене временных мер предосторожности. Об этом сообщает DW.
"Решение принято после всесторонней оценки оперативных условий и ситуации с безопасностью и по согласованию с соответствующими органами. Продолжается постоянный мониторинг в режиме реального времени для обеспечения высочайшего уровня безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Управление выразило признательность пассажирам и авиакомпаниям за сотрудничество в течение всего периода действия мер предосторожности и подтвердило готовность технических и оперативных команд реагировать на любые возникающие изменения.
В феврале война Израиля и США против Ирана привела к масштабному нарушению авиасообщения как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Так, 28 февраля свое воздушное пространство полностью или частично закрыли не только Израиль и Иран, но также Ирак, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Ключевые аэропорты в Дубае, Абу-Даби и Дохе прекратили работу. Отмены и задержки рейсов затронули десятки тысяч человек.
