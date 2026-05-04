Суровая реальность пугает: в ближайшие годы Латвия потеряет пятую часть рабочей силы

Однако вызов заключается не только в количестве людей. Отчет о производительности Латвии за 2025 год показывает, что продуктивность нашей экономики по-прежнему существенно отстает от более развитых европейских стран. Это означает, что одним работником мы создаем меньшую добавленную стоимость, чем конкуренты в других странах Европы. Одновременно в последние годы рост производительности замедлился, что сигнализирует о структурных проблемах, которые не решатся сами по себе.