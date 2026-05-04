Суровая реальность пугает: в ближайшие годы Латвия потеряет пятую часть рабочей силы
Как сообщает Латвийская торгово-промышленная палата (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera - LTRK), новейшее исследование демографических тенденций аналитического центра LaSER раскрывает суровую реальность — в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти при меньшем количестве людей. В таких условиях знания и навыки каждого сотрудника становятся не преимуществом, а решающим фактором конкурентоспособности.
Однако вызов заключается не только в количестве людей. Отчет о производительности Латвии за 2025 год показывает, что продуктивность нашей экономики по-прежнему существенно отстает от более развитых европейских стран. Это означает, что одним работником мы создаем меньшую добавленную стоимость, чем конкуренты в других странах Европы. Одновременно в последние годы рост производительности замедлился, что сигнализирует о структурных проблемах, которые не решатся сами по себе.
"Демографические показатели эту ситуацию только усиливают. По мере сокращения рабочей силы экономический рост все меньше может опираться на увеличение числа занятых. Отчет ясно показывает — будущий рост будет зависеть от роста производительности, а не от привлечения новых работников. И это, в свою очередь, напрямую приводит к вопросу навыков", - указывает LTRK.
Производительность определяют не только инвестиции и технологии, но и качество человеческого капитала. Без соответствующих навыков даже самые современные технологии не способны дать полную отдачу. В отчете подчеркивается, что человеческий капитал является одним из главных факторов, определяющих темпы развития экономики. Иными словами, навыки работников — это не дополнение к бизнесу, это его основа.
Одновременно важная роль принадлежит системе образования, которая должна обеспечивать навыки, соответствующие потребностям рынка труда. Только так возможно добиться, чтобы вложения в навыки давали реальную отдачу как для работников, так и для предприятий и экономики в целом. Наряду с формальным образованием необходимо укреплять обучение на протяжении всей жизни для развития навыков взрослых и их способности адаптироваться к меняющимся экономическим условиям.
"В ситуации, когда объем рабочей силы сокращается и рост производительности замедляется, вопрос уже не в том, нужно ли инвестировать в навыки работников. Вопрос в том, насколько быстро и насколько целенаправленно это делается. Потому что именно те предприятия, которые сегодня инвестируют в своих людей, завтра будут определять направление развития экономики Латвии", - подводят итог предприниматели.
