Латвийский вуз отличился на весь мир и попал в особый ТОП-200
С 1 мая Рижский технический университет (RTU) будет использовать исключительно зеленую энергию, полученную из возобновляемых источников и с применением высокоэффективной когенерации. Таким образом университет существенно сократит свое воздействие на окружающую среду. Договор на поставку зеленой энергии сроком на два года заключен с компанией AJ Power.
Выбирая зеленую энергию с гарантиями происхождения — официальным документом, подтверждающим, что электроэнергия произведена из возобновляемых ресурсов, таких как солнце, ветер и вода, — университет значительно снижает свое влияние на окружающую среду. Выбросы сокращаются примерно на 475 тонн CO₂ в год по сравнению с предыдущим годом. Это сопоставимо с годовыми выбросами примерно 100 автомобилей, если учитывать, что один автомобиль в среднем производит 4–5 тонн CO₂ в год.
Ранее университет утвердил план климатической нейтральности на 2025–2030 годы. В нем определены приоритетные шаги по сокращению выбросов парниковых газов, связанных с деятельностью вуза. План разработан в соответствии с рекомендациями инициативы Race to Zero, участником которой университет является с 2021 года.
Подтверждением достигнутых результатов стало включение университета в рейтинг GreenMetric World University Rankings 2025 года, где он занял 57-е место в мире. Университет остается единственным вузом Латвии и Балтии, вошедшим в число 200 самых «зеленых» университетов мира.
