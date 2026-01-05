В одном из латвийских вузов будут использовать в обучении искусственный интеллект

Как сообщили в вузе, университет уже разработал руководящие принципы использования искусственного интеллекта в обучении, внедрил отдельную учебную программу и новые курсы, обучил сотрудников работе с инструментами искусственного интеллекта и реализовал пилотные проекты. В университете отмечают, что новое подразделение позволит объединить эти инициативы в единую, скоординированную стратегию.