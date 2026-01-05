В одном из латвийских вузов будут использовать в обучении искусственный интеллект
В Рижском университете Страдиня (Rīgas Stradiņa universitāte) создано новое структурное подразделение — Отдел поддержки искусственного интеллекта. Отдел будет способствовать внедрению и интеграции инструментов искусственного интеллекта в учебный процесс, научные исследования и управление университетом.
Как сообщили в вузе, университет уже разработал руководящие принципы использования искусственного интеллекта в обучении, внедрил отдельную учебную программу и новые курсы, обучил сотрудников работе с инструментами искусственного интеллекта и реализовал пилотные проекты. В университете отмечают, что новое подразделение позволит объединить эти инициативы в единую, скоординированную стратегию.
В задачи Отдела поддержки искусственного интеллекта входят интеграция ИИ-инструментов, апробация новых решений, поддержка студентов и сотрудников, разработка обучающих программ, а также представительство университета в сфере искусственного интеллекта на национальном и международном уровне.
Академическому персоналу будет обеспечен широкий доступ к лицензиям на использование инструментов искусственного интеллекта на сумму более 360 000 евро до конца 2026 года.
В новом подразделении будут работать несколько новых специалистов, также предусмотрены дополнительные ресурсы для обучения и консультаций.
