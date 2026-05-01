При участии Латвии в Балтийском море сегодня начинаются военные учения и специальная операция
С 1 по 13 мая в Балтийском море пройдут международные учения и операция по поиску мин Open Spirit 2026.
Цель учений — очистка судоходных путей и районов рыболовства от взрывоопасных предметов, находящихся на дне Балтийского моря, тем самым снижая риски для безопасности судоходства. Одновременно учения укрепляют международное сотрудничество и совершенствуют совместимость, тактику и процедуры минных кораблей, водолазов и штабных подразделений.
В этом году учения организуются в тесной связке со всеобъемлющими оборонительными учениями Швеции Aurora 2026.
В учениях участвуют почти 400 военнослужащих, а также корабли международных военно-морских сил, включая 1-ю постоянную противоминную группу НАТО (SNMCMG1). Эта группа является одной из двух многонациональных единиц морского компонента альянса, созданных для проведения операций по уничтожению мин, и в составе Сил реагирования НАТО способна оперативно действовать в любой точке.
Учения Open Spirit проходят по ротационному принципу в одной из стран Балтии и являются значительным вкладом в укрепление региональной безопасности, одновременно способствуя безопасному судоходству в Балтийском море.
Во время проведения учений в Балтийском море также продолжается операция Baltic Sentry, усиливая безопасность региона и присутствие союзников.