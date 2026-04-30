1 мая синоптики обещают Латвии самый теплый день с сентября
Май в Латвии начнется с заметного потепления: 1 мая местами воздух впервые в этом году может прогреться до +20 градусов. День будет в основном солнечным и сухим, однако синоптики предупреждают: из четырех предстоящих выходных он, вероятно, окажется самым прохладным.
В пятницу ожидается преимущественно солнечная погода, более облачно будет в восточной части страны. Существенных осадков не ожидается. И ночью, и днем будет дуть слабый западный, северо-западный ветер. В ночные часы местами образуется туман.
Температура воздуха ночью понизится до 0..+5 градусов. Максимальная температура днем ожидается от +10 градусов местами на побережье и +14 градусов в Латгале до +20 градусов местами в западной части страны.
Отметка +20 градусов в этом году в Латвии еще не была достигнута. В предыдущий раз такая теплая погода была в сентябре.
В Риге май начнется с сухого и в основном солнечного дня, будет дуть слабый ветер. Ночью температура воздуха опустится до +4 градусов, местами в пригороде — до +1 градуса. Днем столбик термометра поднимется до +17..+18 градусов, но у моря сохранится более прохладный воздух.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что четыре майских выходных могут стать самыми теплыми днями за 7 месяцев, но потом снова похолодает.