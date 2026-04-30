Четыре майских выходных могут стать самыми теплыми днями за 7 месяцев, но потом снова похолодает
После холодного конца апреля в Латвию на несколько дней придет почти летнее тепло: длинные майские выходные могут стать самыми теплыми за последние семь месяцев. Местами воздух прогреется до +24…+25 градусов, но вместе с теплом вернутся и грозы, а уже после 5 мая синоптики снова ждут похолодание и возможные ночные заморозки.
В первый день мая погода будет в целом солнечной, более облачно — в восточной части страны. Существенных осадков не ожидается. При слабом западном, северо-западном ветре ночью воздух остынет до 0…+5 градусов, а максимальная температура во второй половине дня составит от +10 градусов местами на побережье и +14 градусов в Латгале до +20 градусов местами на западе страны.
В субботу, 2 мая, по всей стране будет сухая и солнечная погода, будет дуть западный ветер, скорость которого в порывах временами достигнет 8–13 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до +2…+7 градусов, днем она составит +18…+23 градуса. Более прохладная погода сохранится на западном побережье Курземе и на побережье Северного Видземе, где ожидается +9…+14 градусов.
В воскресенье солнце временами будут закрывать облака, которые местами принесут кратковременный дождь. Возможны гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха не опустится ниже +6…+11 градусов, днем достигнет +18…+24 градусов. Более прохладный воздух сохранится в части побережья.
В День восстановления независимости Латвийской Республики небо будет частично облачным, местами кратковременно пройдет дождь и прогремит гром. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 11–16 метров в секунду, а температура воздуха в центральной и восточной части страны может достичь +25 градусов.
Согласно нынешним прогнозам, с 5 мая погода станет прохладнее, а в следующие выходные возможно дальнейшее понижение температуры. Ночами могут вернуться заморозки.
Как уже сообщалось, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, страну затронула одна из самых продолжительных волн засухи за всю историю наблюдений. Ожидаемые в ближайшие дни осадки улучшат ситуацию только местами, но там, где дождевые облака пройдут стороной, засуха усилится.