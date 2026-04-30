Четыре майских выходных могут стать самыми теплыми днями за 7 месяцев, но потом снова похолодает

В первый день мая погода будет в целом солнечной, более облачно — в восточной части страны. Существенных осадков не ожидается. При слабом западном, северо-западном ветре ночью воздух остынет до 0…+5 градусов, а максимальная температура во второй половине дня составит от +10 градусов местами на побережье и +14 градусов в Латгале до +20 градусов местами на западе страны.