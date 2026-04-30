Обнаружено, что большинство жителей Латвии замалчивают одну тему, которая загоняет их в стресс и тревогу
О деньгах мы думаем часто, но говорим о них удивительно мало. Между тем более половины — 55% жителей Латвии — регулярно испытывают стресс или тревогу, связанную с деньгами, комментирует данные своего индекса финансового благополучия SEB banka.
Хотя нередко считается, что главная проблема — недостаток финансовой грамотности, врач-психотерапевт Артурс Миксонс отмечает, что на большинство наших финансовых решений влияют психоэмоциональные факторы — неуверенность и эмоциональные привычки.
Эту тенденцию подтверждает и тот факт, что лишь примерно треть общества считает, что им не хватает финансовых знаний. Реальные вызовы кроются в повседневных выборах — в борьбе с импульсивными покупками, умении пересматривать свои расходы и находить подходящий момент, чтобы начать заботиться о том, чтобы денег хватало не только сегодня, но и завтра и в более далекой перспективе.
«Индекс финансового благополучия показывает, что 64% — то есть большинство общества — живут без возможности совершать более крупные покупки, и лишь несколько процентов чувствуют себя по-настоящему финансово свободными. Это означает, что даже небольшие изменения в повседневных расходах могут создавать серьезное напряжение. Кроме того, четверть опрошенных испытывает стресс по поводу денег каждую неделю и даже каждый день — это важный сигнал о том, что способность целенаправленно управлять личными финансами критически важна для ощущения безопасности и уверенности в завтрашнем дне», — говорят эксперты.
Артурс Миксонс подчеркивает: «Отношения с деньгами на самом деле связаны с вопросами безопасности, контроля, чувства вины, а иногда и страха. Это во многом определяет наблюдаемые в латвийском обществе трудности с целенаправленным и ответственным подходом к планированию личных финансов. Изменить это можно не идеальными планами, а небольшими, осознанными шагами — работая со своими привычками и меняя перспективу. Причем с психоэмоциональной точки зрения это не менее важно, чем необходимость “финансовой подушки” или забота о благополучии в старости. Любое напряжение в финансовой сфере может напрямую влиять на отношения между людьми».
