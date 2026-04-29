Латвийский оператор мобильной связи утверждает, что от других операторов к нему сбежало много клиентов
Сводные данные мобильных операторов связи показывают, что в первом квартале этого года к Tele2 со своим номером перешло наибольшее число клиентов от других операторов мобильной связи. Об этом сообщает Tele2.
"По сравнению с данными 2024 года, в 2025 году число перешедших частных и бизнес-клиентов увеличилось на 53 %", – заявил исполняющий обязанности коммерческого директора Tele2 Раймондс Яншевскис.
По его словам, согласно ежегодным измерениям скорости мобильного интернета международной компании SpeedChecker, Tele2 является лидером по скорости загрузки мобильного интернета в Латвии.
Tele2 в первом квартале этого года работала с оборотом в 45,7 миллиона евро, что на 5,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь показатель EBITDAaL (прибыль до процентов, налогов и амортизации и после аренды) в первом квартале этого года составила 21,5 миллиона евро.
