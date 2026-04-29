Силиня надеется, что избиратели не почувствуют проблем с ИТ-системами на выборах

Премьер признала, что проблемы с надзором за этими системами возникли за много лет, и во главе Министерства умного управления и регионального развития (VARAM) были политики и из других партий. Силиня дала понять, что она видит и их ответственность за недостатки системы. Однако последние неполные три года это министерство возглавляют политики "Нового Единства", в том числе Инга Берзиня ушла с поста министра именно в связи с проблемами в обеспечении избирательных ИТ-систем.