Силиня надеется, что избиратели не почувствуют проблем с ИТ-системами на выборах
Мнение

После скандала с избирательными ИТ-системами власти обещают, что осенью процесс голосования для жителей Латвии должен пройти привычно: с паспортом или ID-картой и на любом участке.

В передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Эвика Силиня рассказала, что после возникновения проблем рассматривались три возможных сценария - оставить прежнего разработчика избирательных ИТ-систем, искать другого или на выборах максимально много делать вручную.

В ходе оценки ситуации был сделан вывод, что внешнего вмешательства в избирательные ИТ-системы не было, поэтому их можно продолжать использовать, но для устранения репутационных рисков было решено сменить разработчиков. У государства есть исходные коды конкретных систем, с которыми можно работать, а выбранные для выполнения работ предприятия подтвердили готовность привести эти системы в рабочее состояние.

Силиня надеется, что избиратели не почувствуют существенных изменений во время выборов, голосовать можно будет как с паспортом, так и с ID-картой, а также можно будет голосовать на любом участке.

Премьер признала, что проблемы с надзором за этими системами возникли за много лет, и во главе Министерства умного управления и регионального развития (VARAM) были политики и из других партий. Силиня дала понять, что она видит и их ответственность за недостатки системы. Однако последние неполные три года это министерство возглавляют политики "Нового Единства", в том числе Инга Берзиня ушла с поста министра именно в связи с проблемами в обеспечении избирательных ИТ-систем.

