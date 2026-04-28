Жителям Латвии бесплатно предоставили возможность поиграть на бирже и даже получить солидный денежный приз
Банк SEB совместно с Клубом инвесторовм предлагает несколько бесплатных возможностей. Одна из них — Инвестиционная игра, которая позволяет познакомиться с фондовым рынком, не рискуя собственными деньгами.
В бесплатной Инвестиционной игре каждый может попробовать инвестировать в акции с использованием виртуальных средств, не рискуя своими деньгами. Игра позволяет на практике почувствовать, как работает фондовый рынок — принимать решения, отслеживать результаты и учиться на ошибках в безопасном и образовательном формате.
Игра основана на реальных данных фондового рынка, а инвестиции осуществляются с использованием 10 000 виртуальных денежных единиц. Это возможность протестировать различные инвестиционные стратегии, понять логику рынка и получить практический опыт без финансового риска.
Зарегистрировавшись в игре до 6 мая (включительно), участники получают возможность претендовать на призы. Владелец лучшего инвестиционного портфеля получит денежный приз в размере 5000 евро, подарочную карту Storent Europe на 200 евро для аренды техники, а также оплачиваемую поездку в NASDAQ MarketSite в Нью-Йорке.
Занявший второе место получит 2500 евро, а также автомобиль Kia для поездок на выходные, а занявший третье место — 1000 евро. Участники, занявшие второе и третье места, также получат годовые премиум-подписки Клуба инвесторов.
Инвестиционная игра проходит с 1 апреля по 29 мая. Зарегистрироваться может любой желающий, однако для участия в розыгрыше призов на момент окончания игры участнику должно быть не менее 16 лет.