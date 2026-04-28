В Риге идет борьба с ямами на дорогах. Каковы успехи?
В Риге продолжаются работы по устранению дефектов дорожного покрытия, и с наступлением более теплой погоды ремонт ям все шире выполняется с использованием полной технологии. Об этом сообщает столичное самоуправление.
С середины марта работы в основном ведутся с применением горячего асфальтобетона, что обеспечивает более долговечное восстановление покрытия. В марте на улицах Риги было отремонтировано 1940 м² поврежденного покрытия, а в апреле — 5100 м². Таким образом, этой весной ремонт ям выполнен на площади более 7000 м².
В начале месяца, когда погодные условия еще не позволяли выполнять полноценные работы, ремонт проводился по неполной технологии, однако с установлением стабильно теплой погоды работы ведутся по полной технологии — поврежденное покрытие фрезеруется или вырезается, после чего подготовленный участок заполняется горячим асфальтобетоном.
В зимний период опасные для движения ямы устранялись с использованием холодной асфальтобетонной смеси, что позволяет выполнять ремонт даже при низких температурах и переменчивых погодных условиях.
В предыдущем сезоне на улицах Риги также проводился масштабный ремонт — в зимний период опасные для движения ямы были ликвидированы на площади более 22 тысяч квадратных метров, после чего весной постепенно перешли к более широким работам по восстановлению покрытия.
