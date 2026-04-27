Расширен список европейского наследия. В нем имеются объекты и из Латвии
Европейский союз по итогам 2025 года присвоил знак европейского наследия 13 новым объектам, увеличив общее число отмеченных мест до 80. Об этом сообщило Национальное управление культурного наследия.
Среди новых объектов впервые представлена Мальта — катакомбы Святого Павла, которые являются одним из крупнейших и наиболее сложных комплексов раннехристианских захоронений в Средиземноморском регионе. Остальные новые объекты находятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии и Испании.
Среди отобранных объектов также есть трансграничная инициатива Places of Peace ("Места мира"), объединяющая места заключения мирных соглашений в семи странах — Болгарии, Хорватии, Франции, Венгрии, Португалии, Словакии и Испании.
В Латвии в настоящее время есть два объекта, удостоенных знака европейского наследия — комплекс зданий «Три брата», получивший этот статус в 2019 году, и исторический центр Турайды, получивший этот статус в 2021 году.