В Латвии хотят поменять закон в отношении прав на управление электровелосипедом
Министерство сообщения предложило внести поправки в Закон о дорожном движении, установив, что лицам, достигшим 18 лет, для управления электровелосипедом не требуются водительские права.
Действующие требования предусматривают, что для управления электровелосипедом с 14 лет необходимо иметь права на управление велосипедом или транспортным средством любой категории.
В настоящее время поправки к Закону о дорожном движении в Сейме готовятся ко второму чтению. В середине апреля Сейм концептуально поддержал изменения в законе, которые предусматривают делегирование функций регистрации и технического контроля специальной военной техники Центру логистики и закупок государственной обороны.
В настоящее время техника и транспортные средства, используемые Национальными вооруженными силами, за исключением отдельных случаев, делятся на три основные группы: специальная военная техника, специальные военные транспортные средства, а также административные и логистические транспортные средства. Специальная военная техника регистрируется в реестре Национальных вооруженных сил, тогда как регистрацию транспортных средств осуществляет Дирекция безопасности дорожного движения.
Министерство обороны указывает, что специальная военная техника и ее прицепы регистрируются в реестре Национальных вооруженных сил, и в рамках реформы обеспечения гражданских функций эту ответственность планируется передать Центру логистики и закупок государственной обороны.
