"Мрачное будущее": в соседней с Латвией стране обеспокоены резким снижением числа коренных жителей
При сохранении нынешних демографических трендов можно ожидать, что к концу столетия доля эстонцев в населении Эстонии сократится примерно до 50%. Как сообщает rus.err.ee, об этом заявил демограф Таллиннского университета Марк Гортфельдер. По мнению эксперта, Латвию и Литву ждет примерно такой же сценарий.
Мрачное будущее
"Число рождений резко сократилось, и, глядя в будущее, кажется, что такие поколения численностью в десять тысяч человек станут нормой в ближайшие пару десятилетий. Это означает, что в перспективе этот крайне негативный естественный прирост обречен на продолжение", – сказал Гортфельдер порталу ERR, комментируя опубликованную недавно демографическую статистику.
"Если посмотреть на прогнозы Департамента статистики Эстонии, то они предполагают относительно высокую иммиграцию до конца столетия, и сопутствующим эффектом этого станет то, что доля эстонцев – особенно к концу столетия и особенно в младших возрастных группах – приблизится к 50%", – добавил он.
"Если говорить прямо, то да, будущее в этом смысле мрачное. Как уже было сказано, десятитысячные поколения до конца столетия – это норма, что означает значительно меньшие годовые показатели по сравнению с прошлым. И если мы двинемся дальше середины столетия, то эти годовые показатели станут уже явно меньше 10 000 человек", – сказал он.
Долгосрочная тенденция
Гортфельдер также отметил, что рождаемость упала именно в регионе Балтийского моря и в Восточной Европе в целом.
"Здесь играет роль несколько факторов: есть краткосрочные факторы, вытекающие из известных нам кризисов, особенно связанных с войной в Украине и экономической ситуацией. Но существует и более долгосрочная тенденция, обусловленная изменением ценностей и снижением нормативности деторождения, что мы наблюдаем в Северной Европе уже задолго до наших кризисов и текущих ситуаций. Это в любом случае уже давно существующий нисходящий тренд", – констатировал он.
"Как для Эстонии, так и для Латвии с Литвой крайне важен тот факт, что число потенциальных матерей сокращается. Детородного возраста сейчас достигают очень малочисленные поколения, родившиеся после восстановления независимости, поэтому в абсолютных цифрах они рожают меньше детей", – пояснил демограф.