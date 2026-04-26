Эдгар Ринкевич.
Сегодня 10:06
Во время ужина в Белом доме открыли огонь: Ринкевич прокомментировал покушение на Трампа
Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба — рассматривается версия попытки покушения на Дональда Трампа. Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал произошедшее шокирующим и подчеркнул, что насилию нет места в политике.
Насилию нет места в политике, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя инцидент, произошедший во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.
Ринкевич отметил, что сообщения о стрельбе шокируют.
Президент выразил облегчение в связи с тем, что присутствующие не пострадали, а нападавший задержан.
Трамп не пострадал, и, согласно первоначальным данным, среди участников ужина также нет пострадавших.