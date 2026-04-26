Возмущенные жители Курземе придут в Ригу с протестом. Чем они недовольны?
На следующей неделе активисты планируют провести пикет в Риге у здания Кабинета министров против строительства трех ветропарков, сообщили представители организаторов акции протеста.
Как свидетельствует повестка заседания правительства, во вторник, 28 апреля, Кабинет министров будет решать вопрос об одобрении строительства трех парков ветряных электростанций. Правительство будет принимать решение о парках электростанций Eko Ziemeļi, Kurzeme и k2 Ventum.
Организаторы акции протеста считают, что парк электростанций K2 Ventum ухудшит состояние одной из самых ценных прибрежных территорий Латвии.
На платформе Manabalss.lv инициативу «За Курземское побережье без ветряных электростанций» подписали более 10 000 жителей Латвии, поясняют организаторы протеста.
Акция протеста запланирована на 12:30. Протестующие соберутся у здания Кабинета министров в Риге, на бульваре Бривибас, 36.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии планируют поставить ветрогенераторы гигантского размера. Кому посчастливилось жить по соседству?