По числу беженцев с особым статусом в ЕС на втором месте после украинцев оказались граждане РФ
Граждане Украины составляли более 98% всех лиц, пользующихся временной защитой в ЕС. Среди них на долю женщин пришлось 43,5%, несовершеннолетних - около трети, а мужчин - примерно четверть.
Как сообщает Euronews, остальные граждане, находящиеся в ЕС под временной защитой, представляют Россию (0,3 %), Нигерию (0,1 %) и Азербайджан (0,1 %).
По данным Европейской комиссии (источник на английском языке), страны ЕС, предоставляющие временную защиту, должны гарантировать лицам до 18 лет доступ к жилью, социальное обеспечение или средства к существованию, медицинскую помощь и образование.
Всего с момента начала Россией полномасштабной агрессии ЕС обеспечил временную защиту почти 7 миллионам беженцев из Украины. Наиболее активно они представлены в 24 странах.
В феврале 2026 года в евроблоке статус временной защиты имели без малого 4,4 миллиона выходцев из Украины, причем их число в странах ЕС за последний месяц зимы выросло на 0,5%. Три крупнейших абсолютных прироста зафиксированы в Германии, Чехии и Испании. Напротив, единственными государствами ЕС где наблюдалось снижение представительства украинских беженцев, стали Эстония, Франция и Люксембург.
