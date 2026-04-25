По числу беженцев с особым статусом в ЕС на втором месте после украинцев оказались граждане РФ

В феврале 2026 года в евроблоке статус временной защиты имели без малого 4,4 миллиона выходцев из Украины, причем их число в странах ЕС за последний месяц зимы выросло на 0,5%. Три крупнейших абсолютных прироста зафиксированы в Германии, Чехии и Испании. Напротив, единственными государствами ЕС где наблюдалось снижение представительства украинских беженцев, стали Эстония, Франция и Люксембург.