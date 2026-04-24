Предприятие Latvijas valsts meži обнародовало печальные данные о состоянии латвийских лесов
Уже завтра, 25 апреля, по всей Латвии пройдет Большая толока. Акционерное общество Latvijas valsts meži (LVM), которое занимается уборкой и благоустройством лесов в течение всего года, призывает каждого, кто отправляется на природу, заботиться об окружающей среде и не оставлять после себя мусор — все, что принесено в лес, нужно унести обратно.
В этом году Большая толока пройдет уже в 19-й раз, и ее девиз «Рука об руку — для Латвии!» призывает жителей активно участвовать в уборке окружающей среды, осознавая свою ответственность за чистую и ухоженную среду вокруг.
Объем отходов в лесах продолжает расти
Каждый год с территории государственных лесов вывозятся тысячи кубометров отходов. Статистические данные показывают, что объем мусора на территории Latvijas valsts meži из года в год продолжает увеличиваться. За последние 15 лет объем отходов вырос примерно на 19%, увеличиваясь ежегодно в среднем на 1,5–2%. Кроме того, за это время расходы на вывоз мусора более чем удвоились.
«Хотя с каждым годом все больше людей объединяются в борьбе за чистую Латвию, к сожалению, мусор в лесах по-прежнему остается актуальной проблемой. Отходы наносят серьезный вред окружающей среде, а на их сбор в природе приходится тратить значительные средства, которые предприятие могло бы направить, например, на улучшение инфраструктуры мест отдыха», говорит руководитель отдела лесного хозяйства LVM Янис Кажемакс.
Что выбрасывают
В 2025 году в государственных лесах чаще всего выбрасывались бытовые отходы (44%), далее следуют строительный мусор (24%), автомобильные шины (21%), шифер (6%), автомобильные детали (5%) и другие опасные отходы (1%). Все чаще в лесах появляются и крупногабаритные отходы — мебель, строительные материалы и шины, что свидетельствует о сознательных действиях и выборе незаконного и вредного для окружающей среды способа избавления от мусора.
Бытовые отходы также часто оставляют в неподходящих местах — на обочинах лесных дорог, в канавах или даже рядом с местами отдыха.