Реальная работа: большинство жителей Латвии хотели бы отправить молодежь в профтехучилища
Большинство, то есть 65% опрошенных жителей, оценивают профессиональное образование как современную и хорошую возможность для молодежи на пути к рынку труда, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Государственным агентством развития образования.
Из 65% опрошенных, которые охарактеризовали профессиональное образование как хорошую возможность на рынке труда, 34% считают, что оно также является современным и практическим образованием, тогда как 31% отметили, что это хороший способ быстро освоить востребованную профессию и сразу начать работать. И лишь небольшая часть участников опроса по-прежнему связывает понятие «профессиональное образование» с менее престижным вариантом или выбором для тех, кому трудно учиться — такие ответы дали соответственно 5% и 3% опрошенных.
Отвечая на вопрос о главном преимуществе профессионального образования, 41% жителей указали, что это практическая подготовка молодежи к реальной работе, а не только теоретические знания, тогда как 21% считают, что это надежная основа для выбора карьеры, которая помогает молодежи лучше понять свое профессиональное направление и возможности роста. В свою очередь, 15% опрошенных связывают профессиональное образование с укреплением финансовой стабильности, а 11% — с сохранением конкурентоспособности на рынке труда.
«Значение и ценность профессионального образования растут. Учитывая стремительное развитие технологий и искусственного интеллекта, именно практические навыки и готовность к рынку труда являются главным преимуществом молодежи при выборе освоения профессиональных умений», — комментирует директор Государственного агентства развития образования Инта Озола.
