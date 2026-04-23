Латвийский национальный художественный музей получил нового руководителя
Фото: Mārtiņš Ziders
Ивета Деркусова назначена директором Латвийского национального художественного музея.
В Латвии

Отдел новостей

LETA

Латвийский национальный художественный музей (ЛНХМ) возглавит председатель Латвийского совета музеев Ивета Деркусова, которая до сих пор была заместителем директора музея по работе с коллекцией, сообщили в отделе Министерства культуры по связям с общественностью.

Ивета Деркусова 11 лет занимала должность заместителя директора ЛНХМ по работе с коллекцией, а последние три года в качестве председателя руководит работой Латвийского совета музеев.

Ранее Деркусова работала в музее куратором выставок и исследователем, уделяя особое внимание творчеству Густава Клуциса. Она также занимала должность заместителя директора ЛНХМ по административной работе и исполняла обязанности хранителя музейной коллекции латвийской графики.

Деркусова окончила отделение истории и теории искусства Латвийской художественной академии, получив степень магистра, и затем продолжила обучение в докторантуре.

Как сообщалось, конкурс на эту должность Министерство культуры объявило в связи с тем, что многолетний директор ЛНХМ Мара Лаце решила выйти на пенсию. В конкурсе на должность директора участвовали 13 претендентов. Конкурсная комиссия оценивала не только соответствие кандидатов требованиям и необходимый опыт, но и представленные ими планы развития ЛНХМ на пять лет, включая цели, методы реализации и ресурсы. Ежемесячная заработная плата директора установлена в размере 4373 евро до вычета налогов.

Темы

Министерство культурыЛатвийский национальный художественный музей

