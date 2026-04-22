Россия решила наказать страну ЕС, перекрыв ей поставки нефти из Казахстана

В 2025 году экспорт казахстанской нефти в Германию через Россию по трубопроводу «Дружба» составил 2,146 млн тонн, или около 43 тысяч баррелей в сутки, что на 44% больше, чем в 2024 году. В первом квартале 2026 года поставки составили 730 тысяч тонн.