Россия решила наказать страну ЕС, перекрыв ей поставки нефти из Казахстана
Россия намерена с 1 мая прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на три источника в отрасли.
"Остановка поставок казахстанской нефти усилит неопределенность с обеспечением Германии топливом на фоне конфликта с Ираном, который нарушает поставки энергоносителей с Ближнего Востока," - отмечает агентство.
В 2025 году экспорт казахстанской нефти в Германию через Россию по трубопроводу «Дружба» составил 2,146 млн тонн, или около 43 тысяч баррелей в сутки, что на 44% больше, чем в 2024 году. В первом квартале 2026 года поставки составили 730 тысяч тонн.
Полная остановка поставок означала бы потерю около 17% от объема до 12 млн тонн нефти в год, перерабатываемых на нефтеперерабатывающем заводе PCK в городе Шведт на северо-востоке Германии — одном из крупнейших в стране. Этот завод обеспечивает топливом 9 из 10 автомобилей в регионе Берлина и Бранденбурга.
Политические и деловые отношения России и Германии сильно ухудшились после нападения РФ на Украину. Поставки российской нефти были прекращены после начала войны, а Германия в 2022 году передала под внешнее управление местные подразделения крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть».
С 2023 года Казахстан поставляет нефть на завод PCK по северной ветке «Дружбы», проходящей через Польшу, однако поставки неоднократно прерывались из-за атак украинских беспилотников на российский участок трубопровода.
