В европейских аэропортах начало происходить нечто странное: самолеты стали "терять" пассажиров
Пассажиры авиакомпании Ryanair, которые должны были вылететь из аэропорта Бергамо в Манчестер, не смогли попасть на рейс из-за проблем на паспортном контроле. Это подтвердили британские СМИ и сама авиакомпания.
В возникших задержках обвиняют внедрение европейской цифровой системы пограничного контроля Entry-Exit System (EES), из-за которой в аэропортах Европы образуются длинные очереди. В Ryanair заявили, что если бы пассажиры успели подойти к выходу на посадку до его закрытия, они смогли бы попасть на рейс.
Ранее в этом месяце аналогичный случай произошел с пассажирами авиакомпании EasyJet в аэропорту Милан Линате — они также направлялись в Манчестер, но остались в аэропорту. Самолет улетел почти пустой.
Как сообщает Би-би-си, система EES требует от граждан стран вне ЕС, включая британцев, регистрировать биометрические данные — скан лица и отпечатки пальцев, которые затем используются при каждом пересечении границы Шенгенской зоны. С октября система внедряется поэтапно и должна была полностью заработать 10 апреля, однако в разных странах ее запуск проходит с разной степенью успешности.
Аэропорт Бергамо не прокомментировал ситуацию. При этом система EES управляется пограничными службами каждой страны, а не самими аэропортами или авиакомпаниями.
Один из британцев, оказавшийся среди оставшихся пассажиров, рассказал, что они ждали в очереди полтора часа и практически не продвигались. В итоге они увидели, как самолет улетел, после чего им сообщили, что им придется самостоятельно бронировать следующий рейс.
