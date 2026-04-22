У латвийского населения обнаружили странные привычки: многие признались, что ездят в торговые центры не за покупками

Данные опроса также выявили различия между поколениями — чем старше респондент, тем чаще торговый центр воспринимается только как место для покупок. В свою очередь 40 % молодежи в возрасте от 18 до 29 лет признают, что торговые центры играют значительную роль в их социальной жизни. В этой возрастной группе рестораны и кафе в торговых центрах посещают почти 80 % опрошенных. Для сравнения — в других возрастных группах этот показатель в среднем составляет 65 %.