У латвийского населения обнаружили странные привычки: многие признались, что ездят в торговые центры не за покупками
Каждый второй житель Латвии посещает торговые центры, чтобы провести свободное время. Чаще всего используются возможности питания — кафе и рестораны в торговых центрах посещают почти 70 % респондентов, показал опрос жителей, проведенный Spice.
Данные опроса также выявили различия между поколениями — чем старше респондент, тем чаще торговый центр воспринимается только как место для покупок. В свою очередь 40 % молодежи в возрасте от 18 до 29 лет признают, что торговые центры играют значительную роль в их социальной жизни. В этой возрастной группе рестораны и кафе в торговых центрах посещают почти 80 % опрошенных. Для сравнения — в других возрастных группах этот показатель в среднем составляет 65 %.
Молодежь также является самыми активными посетителями фитнес-клубов в торговых центрах, тогда как респонденты в возрасте от 30 до 39 лет чаще, чем представители других возрастных групп, отмечают, что пользуются детскими развлекательными возможностями.
Различия наблюдаются и по гендерному признаку. Женщины чаще, чем мужчины, рассматривают торговые центры как место для проведения досуга. В то время как представительницы женского пола чаще посещают кафе и рестораны, мужчины — фитнес-клубы.
