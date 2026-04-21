Скоро будет еще хуже: в Европе уже начали отменять авиарейсы из-за нехватки топлива
Несмотря на бравурные заверения европейских властей, утверждающих, что дефицита авиационного топлива не предвидится, независимые эскперты придерживаются другого мнения. Более того, отмены рейсов уже начались.
Пассажирам авиакомпаний следует ожидать увеличения числа отмен рейсов из-за роста цен на авиационное топливо на фоне войны в Иране. По информации DW, об этом в субботу сообщает информационное агентство Bloomberg. Согласно данным аналитической компании Cirium Ltd., глобальная пропускная способность авиакомпаний только в мае сократится примерно на 3% вместо ожидаемого роста на 4-6% в 2026 году.
Международная ассоциация воздушного транспорта заявляет, что запасов авиационного топлива в Европе хватит примерно на шесть недель. Дефицит авиакеросина вызван войной США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива, которая перекрыла поставки иранской нефти.
Чтобы сэкономить топливо, крупнейшие авиакомпании прибегают к сокращению своего расписания. Так, нидерландская авиакомпания KLM заявила об отмене в мае 80 рейсов туда и обратно из амстердамского аэропорта Схипхол. Это ставит ее в один ряд с американской United Airlines и немецкой Lufthansa, которые также сократили маршруты по соображениям рентабельности, указывает Bloomberg.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, власти ЕС опровергли утверждение, что в Европе заканчивается авиационное топливо.