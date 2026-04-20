Глава полиции назвал страны, чьи граждане чаще попадают в сводки: "Среди лидеров - граждане России"

Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев подчеркивает, что поводов для тревоги сейчас нет. По его словам, будет сделано все возможное, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. В то же время он отмечает, что ответственные учреждения уже следят за ситуацией. До сих пор, по его словам, не было необходимости срочно пересматривать действующие законы: «Мы точно не допустим никакой ситуации, как, например, в районах Швеции. Но если говорить о том, что нужно что-то критически или драматически менять уже сейчас, то нет — ситуация на данный момент не настолько сложная».