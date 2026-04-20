Глава полиции назвал страны, чьи граждане чаще попадают в сводки: "Среди лидеров - граждане России"
Управление криминальной разведки Государственной полиции выступило с тревожным заявлением: если число иммигрантов в Латвии продолжит расти такими же быстрыми темпами, совсем скоро страна может столкнуться с появлением этнических преступных группировок. Чтобы выяснить подробности, 360 TV Ziņas обратилось за дополнительной информацией.
Кражи, насилие, уклонение от уплаты налогов, оборот наркотиков — это лишь часть преступлений, которые оказываются в центре внимания в связи с гражданами третьих стран. Государственная полиция предупреждает: если иммиграционная политика и законодательство не будут усовершенствованы, риск таких преступлений в будущем может возрасти.
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс поясняет:
«С учетом опыта других стран мы должны быть бдительными и постоянно держать ситуацию под контролем — именно это мы и делаем. Если говорить о преступлениях, совершенных иностранцами, то среди лидеров — граждане России, имеющие здесь виды на жительство, затем следуют граждане Украины, Молдовы, а далее — Узбекистана, Индии, Пакистана и других стран».
Во Франции, Великобритании и Швеции, как утверждается, не удалось интегрировать мусульман в общество, и в ряде районов городов фактически сформировались этнические анклавы. Там же, как следствие неконтролируемой иммиграции, появились и преступные группы мигрантов. Чтобы снизить подобные риски в Латвии, Сейм в прошлом году решил создать парламентскую следственную комиссию. Ее цель — контролировать иммиграцию. Одно из предложений, выдвинутых до сих пор, — установить квоты, то есть определить, сколько иммигрантов может въезжать в страну за определенный период. Если лимит будет превышен, новые виды на жительство выдаваться не будут.
Председатель парламентской следственной комиссии, депутат Сейма Янис Домбрава, рассказывает об этом предложении подробнее:
«Мне пока трудно сказать точно, но речь может идти примерно о сотне предложений по изменениям в отдельных нормативных актах или в том, как работает то или иное министерство».
Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев подчеркивает, что поводов для тревоги сейчас нет. По его словам, будет сделано все возможное, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. В то же время он отмечает, что ответственные учреждения уже следят за ситуацией. До сих пор, по его словам, не было необходимости срочно пересматривать действующие законы: «Мы точно не допустим никакой ситуации, как, например, в районах Швеции. Но если говорить о том, что нужно что-то критически или драматически менять уже сейчас, то нет — ситуация на данный момент не настолько сложная».
Итоговый доклад парламентской следственной комиссии о том, как своевременно ограничить поток иммигрантов, чтобы Латвия не столкнулась с худшим европейским опытом последствий неконтролируемой иммиграции, ожидается во второй половине года. Тогда же должны быть представлены и конкретные предложения по изменению иммиграционного закона.