В полиции Латвии предупредили о новой угрозе: в стране могут появиться этнические преступные группы
В Латвии в настоящее время нет ярко выраженных этнически организованных преступных групп, однако геополитическая ситуация и опыт других стран свидетельствуют о том, что в ближайшее время такие группы могут появиться и в Латвии. Об этом в понедельник на заседании парламентской комиссии по расследованию вопросов регулирования иммиграции заявила главный инспектор 2-го отдела Управления криминальной разведки Государственной полиции Агита Озола.
До сих пор выявленные в Латвии группы, как правило, включали представителей разных национальностей. В последние годы такие группы занимаются различной преступной деятельностью. «Наркотики, акцизные товары и другие сферы преступности, которые могут приносить быструю прибыль, причем такие группы все чаще действуют в международном масштабе», — подчеркнула представитель полиции.
«Учитывая геополитическую ситуацию и гибридную войну России и Беларуси против ЕС, а также резкий рост числа выходцев из Африки и Азии, прибывающих в Латвию якобы с целью учебы, и принимая во внимание опыт развитых стран ЕС и Скандинавии, можно прогнозировать, что и в Латвии в ближайшее время возможно формирование этнических преступных групп», — указала Озола.
По ее словам, исходя из опыта других стран, с преступными группами иммигрантов — мусульман, индуистов и другими этническими преступными группами — трудно бороться из-за языковых, культурных и бытовых различий. Поэтому таким группам необходимо уделять особое внимание не только на уровне правоохранительных органов, но и на уровне государства и политики.
Собранная Государственной полицией информация показывает, что в 2024, 2025 годах и в этом году до 18 марта в общей сложности подозреваемыми были признаны 476 граждан третьих стран.
В Европейском союзе термин «третья страна» обозначает все государства, которые не являются ни членами ЕС, ни странами Европейской экономической зоны.
Среди подозреваемых — 173 гражданина России, 143 гражданина Украины и 41 гражданин Молдовы.
Остальные — граждане Беларуси, Индии, Узбекистана, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Среди преступлений, совершенных гражданами третьих стран, — вождение в состоянии опьянения, кражи и мошенничество в небольшом размере, мошенничество, легализация преступно нажитых средств, незаконный оборот наркотиков, неисполнение решения о защите от насилия, угрозы причинения телесных повреждений и другие преступления.
Парламентскую следственную комиссию по предложению 34 депутатов Сейм решил создать 27 ноября прошлого года, чтобы найти ответы на ряд вопросов, в том числе как реализуются процедуры рассмотрения иммиграционных заявлений и какие меры принимаются для предотвращения нелегальной иммиграции, в чем заключаются проблемы правового регулирования в отношении просителей убежища, сколько человек исчезают из поля зрения государственных учреждений после получения вида на жительство, каковы риски, связанные со срочными видами на жительство и их возможным злоупотреблением, а также есть ли у Латвии возможность применять исключения из норм миграционного права Европейского союза.