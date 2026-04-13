В полиции Латвии предупредили о новой угрозе: в стране могут появиться этнические преступные группы

Парламентскую следственную комиссию по предложению 34 депутатов Сейм решил создать 27 ноября прошлого года, чтобы найти ответы на ряд вопросов, в том числе как реализуются процедуры рассмотрения иммиграционных заявлений и какие меры принимаются для предотвращения нелегальной иммиграции, в чем заключаются проблемы правового регулирования в отношении просителей убежища, сколько человек исчезают из поля зрения государственных учреждений после получения вида на жительство, каковы риски, связанные со срочными видами на жительство и их возможным злоупотреблением, а также есть ли у Латвии возможность применять исключения из норм миграционного права Европейского союза.