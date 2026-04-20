От нас не спрятаться: Латвия отличилась во всем мире своей системой раскрытия истинных владельцев предприятий
Латвия получила отчет шестого раунда оценки MONEYVAL, который подтвердил эффективность страны в борьбе с финансовыми преступлениями и существенно укрепил целостность финансового сектора. Об этом сообщает Регистр предприятий Латвийской Республики.
Регистр предприятий Латвии получил высшую возможную оценку в сфере прозрачности юридических лиц. Латвия является первой и единственной страной, которая как в пятом, так и в шестом раунде оценки получила наивысшую — High — оценку по показателю Immediate Outcome 5, относящемуся к прозрачности юридических лиц и правовых образований.
"Это подтверждает, что система раскрытия бенефициарных владельцев в Латвии является одной из самых сильных в мире", - утверждает регистр.
"В то же время следует подчеркнуть, что высокие стандарты означают и более сложную работу. Требования соответствия, особенно в случаях повышенного риска — например, при сложных структурах собственности, юрисдикциях с ограниченной доступностью информации или нетипичных правовых образованиях — могут создавать дополнительные сложности. Однако в таких ситуациях тщательная проверка является не препятствием, а необходимым условием безопасной деловой среды", - заявила организация.
Регистр предприятий подчеркивает, что в инвестиционной среде важна не только скорость регистрации, но и ее качество. Быстрая регистрация сама по себе не является преимуществом, если деловая среда непрозрачна и партнеры создают риски. Напротив, надежная, проверенная и прозрачная информация является основой устойчивых инвестиций и безопасного сотрудничества.
