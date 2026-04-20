После списка "целей" и слов Медведева в Латвии сделали мрачный вывод о намерениях России
Действия Министерства обороны России, которое опубликовало данные и пригрозило производителям дронов, сотрудничающим с Украиной, свидетельствуют о готовности государства-агрессора продолжать разворачивать вредоносную деятельность на территории Латвии. Такую оценку дала Служба государственной безопасности.
На прошлой неделе Министерство обороны России опубликовало список компаний из разных стран, в том числе европейских, которые, по мнению Москвы, производят ударные дроны и их компоненты для Украины. В список «Филиалы украинских предприятий в Европе» включены 11 компаний, в том числе предприятия в Лондоне, Мюнхене, Риге, Вильнюсе и Праге.
Комментируя это заявление, латвийская спецслужба сообщила агентству LETA, что ранее уже публично информировала о вредоносных действиях на территории Латвии, которые осуществлялись или планировались в интересах государства-агрессора России, в том числе в отношении объектов, связанных с поддержкой Украины.
«Такие публичные заявления со стороны России лишь подтверждают ее готовность продолжать подобную активность в Латвии», — подчеркнули в службе.
Также в службе отметили, что в рамках своей компетенции постоянно оценивают происходящее в информационном пространстве и обществе, чтобы своевременно выявлять и предотвращать различные угрозы национальной безопасности.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Министерства обороны, сказал, что это «список потенциальных целей Вооруженных сил России». «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет происходить дальше», — заявил он.