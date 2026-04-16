Москва назвала свои "потенциальные мишени": в списке оказались компании из Европы, включая Латвию
Минобороны России опубликовало список европейских компаний, якобы связанных с производством дронов для Украины. Публикация вызвала резонанс после заявления Дмитрия Медведева о "потенциальных целях" для атаки, ведь в списке есть и предприятие из Латвии.
Министерство обороны России в среду опубликовало в платформе Telegram список компаний из разных стран, в том числе европейских, которые, по мнению Москвы, производят ударные дроны и их компоненты для Украины.
В списке «Филиалы украинских предприятий в Европе» указаны 11 компаний, включая предприятия в Лондоне, Мюнхене, Риге, Вильнюсе и Праге.
В списке «Иностранные компании, занимающиеся производством компонентов» включены десять компаний, некоторые из которых расположены в Мадриде, Венеции и Хайфе.
Среди компаний в первом списке также упомянут латвийский производитель Terminal autonomi. В разделе «Тип дронов и компонентов, производимых для Украины» указано — AQ-400 Kosa.
Министерство обороны России объяснило эту публикацию тем, что «европейское общество должно не только ясно понимать истинные причины угрозы своей безопасности, но и знать адреса и местонахождение на территории своих стран "украинских" и "совместных" предприятий, производящих дроны и их компоненты для Украины».
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Министерства обороны, в платформе X отметил, что это «список потенциальных целей Вооруженных сил России».
«То, когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры!» — добавил Медведев.