Латвийским бизнесменам решили раздать 17,6 млн евро. Кто может на них претендовать?
На заседании Кабинета министров поддержаны поправки к программе микрозаймов, стартовых и ростовых займов, предусматривающие дополнительное финансирование в размере 17,6 млн евро. Это позволит продолжить оказание поддержки малым предприятиям и стартапам.
Подготовленные Министерством экономики поправки к правилам Кабинета министров от 31 мая 2016 года № 328 «Правила о микрозаймах, стартовых и ростовых займах» разработаны с целью обеспечить непрерывную работу программы и продолжить поддержку малых предприятий и стартапов на этапах создания и развития бизнеса.
Программа микрозаймов, стартовых и ростовых займов зарекомендовала себя как один из наиболее востребованных финансовых инструментов поддержки предпринимательства. До 31 марта 2026 года поддержка предоставлена 632 предприятиям, в том числе 368 стартапам, при общем объеме финансирования более 29 млн евро.
Для обеспечения продолжения программы поправки предусматривают увеличение финансирования на 17,6 млн евро за счет уже возвращенных в рамках программы средств. Эта сумма позволит выдать не менее 390 новых займов. Также поправками предусмотрено, что поддержку смогут получать и предприятия, работающие в сфере финансового посредничества, включая компании финансовых технологий, которые развивают новые бизнес-модели, внедряют инновации и создают новые финансовые услуги. Кроме того, внесены технические уточнения и обновлена классификация отраслей в соответствии с редакцией NACE 2.1.
Ожидается, что поправки окажут положительное влияние на макроэкономическую среду страны.
