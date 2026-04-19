"Россия не может без войны": латвийский евродепутат сделал тревожный прогноз
Депутат Европейского парламента, политолог Ивар Иябс сделал жесткое заявление: Россия, по его мнению, уже не способна существовать без войны — ни физической, ни ментальной. Он также объяснил, почему Путин не остановится без капитуляции Украины.
В интервью агентству LETA Иябс признает — если понимать войну как кинетическую агрессию, которая осуществляется в Украине, то при определенных условиях российский диктатор Владимир Путин был бы готов ее прекратить, однако Путин ожидает только и исключительно капитуляции Украины.
Иябс считает, что глава Кремля никогда не превратится в нормального, ориентированного на хозяйственное управление руководителя правительства, каким является, например, нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц.
Путин видит себя фигурой исторического масштаба, но та историческая литература, на которой он основывает все свои рассказы, является ужасным историческим «третьесортным» материалом, считает депутат Европарламента.
По словам Иябса, Путину кажется, что он реализует мечты о Третьем Риме, русском мире. «Может ли он от этого отказаться, я не знаю. На мой взгляд, есть основания сомневаться, может ли Россия обходиться без ментальной войны. Без физической войны она, возможно, и может обойтись, но без ментальной — нет», — считает Иябс.