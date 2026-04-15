Что будет с Россией после смерти Путина - жесткий прогноз евродепутата Иябса
Что произойдет с Россией, если Владимир Путин внезапно умрет? Латвийский евродепутат Ивар Иябс описал сценарий борьбы за власть, возможные изменения в войне и назвал нынешнего лидера "реально опасным персонажем".
В интервью агентству LETA политолог и депутат Европарламента Ивар Иябс рассуждает о возможных последствиях внезапной смерти президента России и о том, как это может изменить политическую ситуацию как внутри страны, так и за ее пределами.
Отвечая на провокационный вопрос о том, что произойдет, если Владимир Путин внезапно умрет, латвийский эксперт отметил, что в первую очередь в стране может установиться временное коллективное руководство. “Прежде всего, какое-то время будет коллективное руководство, как это было после смерти Сталина и что прекрасно показано в британском фильме 2017 года "Смерть Сталина”,” — сказал Иябс. По его словам, нынешняя российская система власти выстроена таким образом, что у Путина нет очевидного преемника: “Он создал систему так, что он не один из многих, а стоит над всеми на недосягаемой дистанции".
В условиях коллективного руководства, по мнению эксперта, начнется борьба за лидерство, однако некоторые фигуры, такие как Дмитрий Медведев, не смогут занять место Путина. “Я думаю, что бывший президент и нынешний заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев совершенно точно не сможет встать на место Путина — это полностью исключено".
Иябс также допускает, что в случае смены власти Россия может стать более склонной к переговорам с Украиной.
“Я думаю, что это могло бы быть так, потому что начало войны действительно было личной инициативой Путина. Соответственно, после Путина была бы новая ситуация, и со стороны Европы решение переговоров с Россией могло бы быть более реалистичным".
При этом он подчеркивает, что в Европе отношение к российскому лидеру крайне негативное: “Сейчас в Европе Путин считается массовым убийцей, кем он де-факто и является".
Эксперт обращает внимание на опасную персонализацию власти в России: “Как сказал Вячеслав Володин: если нет Путина — нет России. И это очень опасно. Путин ради сохранения своей власти готов погубить весь мир, поэтому он действительно опасный персонаж. Так что нам на Западе нужно считаться с очень долгим противостоянием с Россией".