Государство завершило сделку по продаже дома в Старой Риге, который знает каждый житель города
Государственное предприятие (Valsts nekustamie īpašumi - VNĪ) сообщило о том, что успешно завершило аукцион по продаже объекта недвижимости на улице Театра, 9. Дом был продан за 2,72 млн евро при стартовой цене 2,71 млн евро. Объект приобрело юридическое лицо.
Предыдущий аукцион по данному объекту в октябре 2025 года завершился успешно, однако сделка не была завершена, поэтому VNĪ организовало повторный аукцион с той же стартовой ценой.
Объект на улице Театра, 9, состоит из земельного участка площадью 435 квадратных метров, на котором расположено пятиэтажное административное здание площадью 1891,4 квадратного метра с мансардой, а также подвалом под двором. Само здание является одним из эклектично-декоративных сооружений рижского югендстиля. В декоративном оформлении фасадов использованы характерные для эклектизма скульптурные элементы. Особо акцентирована угловая башня здания с выступающим балконом, который на своих плечах держат фигуры полуобнаженных мускулистых атлантов. Угловую башню венчает созданная скульптором Августом Фолцем композиция из трех атлантов, на плечи которых опирается земной шар. С 1992 года в здании размещается посольство Итальянской Республики.
В первом полугодии 2026 года на отчуждение будет передан иобъект на улице Смилшу, 7, в Риге, а во втором полугодии — объекты на улице Лачплеша, 1, и улице Валдемара, 32 в Риге, где в настоящее время находится Центральное статистическое управление.
В соответствии со своей стратегией VNĪ в долгосрочной перспективе сохраняет объекты, необходимые государственному управлению, а объекты, которые публичным учреждениям в долгосрочном периоде не нужны и создают государству убытки, в установленном законом порядке продаются путем публичного аукциона либо рассматривается возможность передачи другим управляющим. Отчуждение дает недвижимости возможность получить новое применение, а государству — средства для реализации значимых проектов.
А вот другое здание, печально известный Дом Москвы в Риге, как ранее писал Otkrito.lv, никак не хочет продаваться.