Государство завершило сделку по продаже дома в Старой Риге, который знает каждый житель города

Объект на улице Театра, 9, состоит из земельного участка площадью 435 квадратных метров, на котором расположено пятиэтажное административное здание площадью 1891,4 квадратного метра с мансардой, а также подвалом под двором. Само здание является одним из эклектично-декоративных сооружений рижского югендстиля. В декоративном оформлении фасадов использованы характерные для эклектизма скульптурные элементы. Особо акцентирована угловая башня здания с выступающим балконом, который на своих плечах держат фигуры полуобнаженных мускулистых атлантов. Угловую башню венчает созданная скульптором Августом Фолцем композиция из трех атлантов, на плечи которых опирается земной шар. С 1992 года в здании размещается посольство Итальянской Республики.