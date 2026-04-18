Латвийский профессор поразил жителей Германии своим цифровым изобретением
Профессор Валтерс Каже (высшая школа RISEBA) разработал своего цифрового двойника, чтобы обеспечить студентам непрерывный доступ к содержанию лекций и академической поддержке за рубежом. Проект создан в сотрудничестве с университетом AKAD в Штутгарте (Германия), где Валтерс Каже избран приглашенным профессором в одной из программ дистанционного обучения.
Разработанный Каже цифровой профессор является его виртуальным «двойником», который позволяет дополнить работу преподавателя, обеспечивая студентам более широкий, персонализированный и доступный учебный опыт. Он не предназначен для замены человека, а служит расширением его присутствия и возможностей, особенно в контексте международного образования и цифровой мобильности.
Решение уже вызвало резонанс в Германии, где о нем сообщили несколько крупнейших СМИ. Немецкая пресса характеризует эту инициативу как один из первых примеров такого масштаба в европейском высшем образовании. Интерес к проекту проявили такие издания, как Der Spiegel, Die Zeit и Welt. Кроме того, он получил престижную награду Distance Learning Project of the Year 2026, которую вручает Федеральная ассоциация поставщиков дистанционного обучения Германии (Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V.).
«Цифровой двойник по сути является расширением моего академического присутствия — возможностью для студентов получать ответы, разъяснения и теоретическую информацию в любое время. По правде говоря, это процесс, в котором мы путем практического исследования проверяем, как взаимодействуют компетенции человека и искусственного интеллекта и какую пользу это может дать учебному процессу для всех вовлеченных сторон», — поясняет Валтерс Каже.
Одной из главных целей сотрудничества является исследование взаимодействия цифрового преподавателя со студентами, того, как человеческие компетенции взаимодействуют с искусственным интеллектом, как такой подход к обучению влияет на качество учебы и академическую результативность студентов.
