Латвийский профессор поразил жителей Германии своим цифровым изобретением

Решение уже вызвало резонанс в Германии, где о нем сообщили несколько крупнейших СМИ. Немецкая пресса характеризует эту инициативу как один из первых примеров такого масштаба в европейском высшем образовании. Интерес к проекту проявили такие издания, как Der Spiegel, Die Zeit и Welt. Кроме того, он получил престижную награду Distance Learning Project of the Year 2026, которую вручает Федеральная ассоциация поставщиков дистанционного обучения Германии (Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V.).