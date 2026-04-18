Украинцам предоставили право бесплатно путешествовать на поездах по Европе
Как сообщают украинские СМИ, молодые украинцы теперь смогут получить бесплатные билеты для путешествий по Европе в рамках программы DiscoverEU. В 2026 году доступно 40 тысяч мест для граждан ЕС и некоторых партнерских стран, путешествовать можно до 7 дней в период с июля 2026 по сентябрь 2027 года. Однако, заявку следует подать до 22 апреля.
DiscoverEU – это инициатива в рамках программы Erasmus+, которая позволяет молодежи путешествовать по Европе практически бесплатно.
Главный бонус – проездной билет, который позволяет передвигаться по континенту преимущественно поездами. В некоторых случаях разрешаются и другие варианты, например для жителей отдаленных регионов. Но на этом преимущества не заканчиваются. Участники также получают специальную дисконтную карту DiscoverEU, которая открывает доступ к скидкам на проживание, более дешевым билетам на культурные и спортивные события, льготному общественному транспорту, другим туристическим услугам.
Участие в программе могут принять молодые люди, которые родились с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года и являются гражданами или резидентами стран ЕС или государств, ассоциированных с Erasmus+. Гражданам следует заполнить заявку и пройти короткий отборочный тест.
Украинцы могут самостоятельно выбрать удобное время и маршрут – от короткого путешествия до настоящего европейского тура. DiscoverEU позволяет путешествовать как самостоятельно, так и с друзьями. В заявку можно добавить до 4 человек – главное, чтобы они соответствовали возрастным требованиям.
