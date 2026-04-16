Жители Латвии сделали украинским военным большой и теплый подарок

Продолжая поддерживать борцов за свободу Украины, Tavi draugi совместно с Латвийской почтой прошлой осенью и зимой уже в шестой раз реализовали акцию, в рамках которой призывали жителей Латвии подготовить и пожертвовать вязаные вещи — носки, варежки, шапки, шарфы и другие изделия. С конца октября прошлого года в Tavi draugi было доставлено более 500 килограммов вязаных вещей, большая часть из них — с использованием клиентских центров, пунктов обслуживания и пакоматов Латвийской почты, которые для участников акции были доступны бесплатно.