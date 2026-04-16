Жители Латвии сделали украинским военным большой и теплый подарок
Жители Латвии в благотворительной акции, организованной обществами Tavi draugi и Латвийской почтой в холодный сезон 2025/2026 года, подготовили для украинских военных более 500 килограммов вязаных изделий.
Продолжая поддерживать борцов за свободу Украины, Tavi draugi совместно с Латвийской почтой прошлой осенью и зимой уже в шестой раз реализовали акцию, в рамках которой призывали жителей Латвии подготовить и пожертвовать вязаные вещи — носки, варежки, шапки, шарфы и другие изделия. С конца октября прошлого года в Tavi draugi было доставлено более 500 килограммов вязаных вещей, большая часть из них — с использованием клиентских центров, пунктов обслуживания и пакоматов Латвийской почты, которые для участников акции были доступны бесплатно.
«Совместно с Латвийской почтой мы завершили уже шестую акцию по сбору вязаных изделий. Мы благодарны жителям Латвии за неиссякаемую поддержку — к каждой подготовленной паре носков прилагаются забота, тепло сердца и добрые мысли, вплетенные в каждую петлю. В эту особенно суровую зиму мы еженедельно получали посылки от вязальщиков со всей Латвии и оперативно доставляли их в Украину, где они пригодились, чтобы согреться и поддержать бодрый дух», - комментируе Улвис Новикс, руководитель Tavi draugi.
В общей сложности с начала войны в рамках акции в Украину было доставлено около 15 тысяч килограммов вязаных изделий, подготовленных жителями Латвии.
Tavi draugi обеспечивает координированное предоставление гуманитарной помощи гражданскому населению Украины в Латвии и в Украине, организуя и координируя участие добровольцев — жителей, организаций и предприятий Латвии — в оказании помощи.