ФОТО: Нидерланды снова утонули в тюльпанах - туристы уже едут туда за фантастическими кадрами

Но за красивой картинкой стоит и важное напоминание, которое в Нидерландах повторяют каждый сезон: далеко не все цветочные поля предназначены для прогулок. Часть из них — это производственные участки, принадлежащие фермерам, и заходить туда запрещено. На официальной карте цветения региона отдельно указано, что вход на такие поля наносит хозяйствам прямой ущерб, потому что повреждаются и цветы, и луковицы. Туристам советуют любоваться полями с края или выбирать специальные площадки, где съемка разрешена.