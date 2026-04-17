ФОТО: Нидерланды снова утонули в тюльпанах - туристы уже едут туда за фантастическими кадрами

Цветение тюльпанов в Нидерландах (апрель 2026)
Нидерланды снова переживают самый зрелищный момент весны: тюльпанные поля вошли в фазу массового цветения, в Кекенхофе продолжается высокий сезон, а уже 18 апреля через цветочный регион Болленстрик пройдет знаменитый парад цветов.
Апрель 2026 года принес стране именно ту картинку, с которой чаще всего ассоциируется голландская весна: бесконечные полосы красных, розовых, белых и желтых тюльпанов, ухоженные цветочные парки и толпы посетителей, которые приезжают не только гулять, но и буквально охотиться за самыми эффектными кадрами.
Один из главных центров этого сезона — парк Кекенхоф, который в этом году открыт с 19 марта по 10 мая. Именно сюда стекается большая часть туристического потока, когда Нидерланды входят в фазу массового цветения. Парк остается одной из главных весенних витрин страны: здесь собраны огромные композиции из тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других луковичных цветов, а сама прогулка превращается в непрерывную смену красок, фактур и сортов.
Этой весной сезон складывается особенно удачно для тех, кто хотел увидеть знаменитые поля в их лучшем виде. Цветочный прогноз Tulip Festival Amsterdam сообщает, что регион Болленстрик уже вышел на пик: поля находятся в полном цветении, а пейзаж сейчас выглядит именно так, как его обычно показывают на открытках и в туристических подборках.
Уже 18 апреля через регион Болленстрик пройдет знаменитый цветочный парад — одно из самых известных весенних мероприятий Нидерландов. Маршрут длиной 42 километра пройдет от Нордвейка до Харлема и затронет район рядом с Кекенхофом. Организаторы прямо предупреждают, что в этот день в регионе будет особенно многолюдно, а дороги частично перекроют.
Но за красивой картинкой стоит и важное напоминание, которое в Нидерландах повторяют каждый сезон: далеко не все цветочные поля предназначены для прогулок. Часть из них — это производственные участки, принадлежащие фермерам, и заходить туда запрещено. На официальной карте цветения региона отдельно указано, что вход на такие поля наносит хозяйствам прямой ущерб, потому что повреждаются и цветы, и луковицы. Туристам советуют любоваться полями с края или выбирать специальные площадки, где съемка разрешена.