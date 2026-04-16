22 апреля объявят победителей премии Talkas Cilts и расскажут последние новости Большой толоки
Перед Большой толокой 2026 года, которая пройдет 25 апреля под девизом «Рука об руку для Латвии!», в Международный день Земли — 22 апреля — будут официально объявлены победители премии Talkas Cilts (Род Толоки), а также озвучены последние организационные новости перед проведением мероприятия.
Мероприятие пройдет 22 апреля с 10:00 до 10:30 на Бастейкалнсе. В нем примут участие организатор Большой толоки Вита Яунземе, министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, послы доброй воли Большой толоки — ведущий мероприятий Валдис Мелдерис, исследователь фольклора Илга Володзе Абелкина, журналист Сандийс Семеновс, а также представители партнеров премии — представитель бренда Mežpils alus Марта Мацкевича и руководитель внешних коммуникаций Rimi Эверита Бычкова.
В этом году Большая толока пройдет по всей Латвии уже в 19-й раз. Любой любитель природы может зарегистрировать место для проведения толоки до 23 апреля на сайте www.talkas.lv.
Большую толоку организует общество Pēdas LV в сотрудничестве с Министерством климата и энергетики, Союзом самоуправлений Латвии, Latvijas Valsts meži и Обществом Праздника песни. Мероприятие поддерживают Rimi, Mežpils alus, DHL и SIA Getliņi EKO.