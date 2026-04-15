Рискуя жизнью, полицейский вытащил из Даугавы юношу, прыгнувшего с Вантового моста
Самоотверженные действия в нестандартных условиях спасли жизнь молодому человеку. Ранее сообщалось о 17-летнем юноше, который прыгнул в Даугаву с Вантового моста, а выбраться из холодной воды ему помог сотрудник Батальона специального назначения. Подробнее о спасательной операции в программе "Degpunktā" рассказал начальник мужчины.
О подвиге младшего инспектора тактической группы Батальона специального назначения Государственной полиции рассказывает его руководитель, поскольку личность оперативного сотрудника держится в секрете.
Информацию о 17-летнем юноше, который прыгнул в воду с Вантового моста, команда получила уже в темное время суток. Прибыв на место, молодого человека удалось заметить в воде, освещая ее прожектором. Юноша находился примерно в 100 метрах от берега и звал на помощь. Взяв два спасательных круга с находившегося поблизости прогулочного судна, один из сотрудников прыгнул в воду.
«Здесь действительно нужны не только физические способности, но и смелость, чтобы броситься в воду. Температура воды была около шести градусов, темнота, течение в Даугаве. Условия были очень сложными. Несмотря на все это, коллега отправился на помощь юноше и действительно спас ему жизнь», — отметил начальник Управления ресурсов и кризисного управления Государственной полиции Артур Смилга.
Сотруднику удалось доплыть до юноши и передать ему спасательный круг. Из-за течения обоих унесло немного дальше в сторону моря, однако, несмотря на обстоятельства, удалось найти подходящее место, чтобы выбраться на берег. Там пострадавшего уже ждали пожарные и медики.