Латвийским аптекам хотят запретить оказывать жителям популярную услугу
Три отраслевые ассоциации — Латвийское фармацевтическое общество, Ассоциация аптек и Ассоциация фармацевтических услуг — обратились к фракциям Сейма с призывом не поддерживать предложение исключить из Закона об эпидемиологической безопасности норму, позволяющую фармацевтам проводить вакцинацию в аптеках.
В письме, направленном парламентским фракциям, ассоциации подчеркивают, что важно сохранить уже действующую норму, предусматривающую участие фармацевтов в оказании услуг вакцинации в аптеках, поскольку это нужно для укрепления общественного здоровья, профилактики и повышения доступности вакцинации в Латвии.
«Менять норму, которая действует уже несколько лет, недальновидно, особенно в то время, когда уровень вакцинации в нашей стране все еще недостаточен, особенно среди групп риска, например, пожилых людей. Цель всей системы здравоохранения общая — увеличить охват вакцинацией и доступность услуг для населения, а также улучшить общественное здоровье», — подчеркивает президент Латвийского фармацевтического общества Зане Мелберга.
Отмечается, что фармацевты являются одними из самых доступных специалистов здравоохранения, поскольку аптеки расположены как в городах, так и в регионах, часто в местах, где доступ к медицинским услугам ограничен. Кроме того, аптеки нередко работают дольше и гибче, чем практики семейных врачей. Фармацевты могут снизить нагрузку на семейных врачей и обеспечить своевременную вакцинацию большего числа людей.
Также более широкое вовлечение фармацевтов может улучшить ситуацию с человеческими ресурсами в системе здравоохранения, где наблюдается серьезный дефицит специалистов и высокая нагрузка, особенно вне крупнейших городов Латвии.
"Международный опыт также подтверждает преимущества вакцинации, проводимой фармацевтами. В частности, Всемирная организация здравоохранения отмечает, что для усиления профилактических стратегий такие услуги следует включать в системы здравоохранения по всему миру", - указывают фармацевты.
По их данным, в настоящее время услуги вакцинации в аптеках, предоставляемые фармацевтами, широко доступны уже в 16 странах Европейского союза, включая Францию, Германию, Бельгию, Португалию, Италию, Испанию, Польшу, а также соседние Литву и Эстонию. В странах, где такая практика внедрена, зафиксирован значительный рост охвата вакцинацией и улучшение доступности услуги.
В Латвии право проводить вакцинацию имеют только специально обученные фармацевты. Уже сейчас в стране есть 67 фармацевтов, прошедших специальное обучение для введения вакцин против Covid-19. Эти специалисты представляют важный ресурс, который может быть оперативно задействован в случае эпидемий или других кризисов общественного здоровья, связанных с инфекциями, предотвращаемыми вакцинацией.
