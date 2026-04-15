Латвийская молодежь обрадовала военных большим числом добровольцев - выстроились очереди
В понедельник, 13 апреля, завершилась дополнительно объявленная подача заявок на июльский призыв этого года в Службу государственной обороны. Результаты обрадовали военных - у призывных пунктов выстроились длинные очереди из добровольцев.
В ответ на высокий интерес молодежи Министерство обороны в течение месяца — с 13 марта по 13 апреля — предоставило возможность добровольно подать заявку гражданам Латвии в возрасте от 18 до 27 лет, которые хотели пройти службу уже этим летом, но по разным причинам пропустили первоначальный срок подачи заявок, завершившийся в январе.
«Высокая активность молодежи и желание присоединиться к Службе государственной обороны — это ясное свидетельство патриотизма нашего общества и готовности защищать свою страну. Решение открыть дополнительное окно подачи заявок себя оправдало, позволив более чем двум сотням целеустремленных молодых людей сделать этот важный шаг. Я искренне рад за каждого, кто уже этим летом начнет службу», — отметил министр обороны Андрис Спрудс.
За этот месяц добровольно подали заявки еще 224 молодых человека, из них 212 мужчин и 12 женщин. 202 гражданина выбрали 11-месячную военную службу, а 22 человека предпочли пятилетнюю службу в Земессардзе. В целом на июльский призыв этого года, включая тех, кто подал заявку до января, записались 1784 человека — это наибольшее число добровольцев в истории службы.