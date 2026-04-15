Латвийская молодежь обрадовала военных большим числом добровольцев - выстроились очереди

За этот месяц добровольно подали заявки еще 224 молодых человека, из них 212 мужчин и 12 женщин. 202 гражданина выбрали 11-месячную военную службу, а 22 человека предпочли пятилетнюю службу в Земессардзе. В целом на июльский призыв этого года, включая тех, кто подал заявку до января, записались 1784 человека — это наибольшее число добровольцев в истории службы.