Облетайте стороной: стали известны самые непунктуальные аэропорты Европы
Задержки рейсов по всей Европе по-прежнему остаются актуальной проблемой. Лиссабон, Цюрих и Ницца возглавляют список по количеству вылетов с опозданиями. Об этом сообщает Euronews.
В 2025 году Лиссабон был одним из городов с наибольшей задержкой прибытия рейсов. Столичный аэропорт Португалии продемонстрировал в прошлом году один из серьезнейших сбоев в расписании. Доля самолетов, вылетающих вовремя, упала там до 49%, что стало самым низким показателем не только среди 20 самых загруженных аэропортов Европы, но и на всем континенте.
По данным группы Eurocontrol, в задержках в Лиссабоне виноват целый ряд причин - от плохой погоды до дефицита персонала. Тем не менее многие другие аэропорты в Европе справляются с этими проблемами лучше. Так, норвежские города Берген и Осло, шведский Стокгольм, датский Копенгаген и немецкий Лейпциг лидируют по количеству рейсов, вылетающих вовремя, их коэффициент пунктуальности превышает 80%.
В плане повышения пунктуальности наибольшего прогресса в прошлом году добились аэропорты Мюнхена, Рима и Лондона.
Задержки, накапливающиеся по всей авиационной сети, часто называют реактивными, и они остаются главной причиной сбоев в расписании. В среднем на каждый рейс приходится 6,5 минуты задержки, поэтому утренние вылеты предпочтительнее вечерних.
Но насколько распространены эти задержки? По данным Eurocontrol, примерно 30% самолетов взлетают с опозданием, и средняя задержка составляет 15 минут.
Несмотря на тенденцию к повышению пунктуальности по сравнению с 2024 годом, Eurocontrol, призвал аэропорты и авиакомпании решить проблему нехватки авиадиспетчеров, оптимизировать пассажиропотоки , планирование маршрутов, а также ускорить технологические инновации.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что забастовка пилотов популярной у жителей Латвии авиакомпании привела к отмене рейсов из Рижского аэропорта.