Германские пилоты сегодня не полетели в Ригу.
В Латвии
Сегодня 19:19
Забастовка пилотов популярной у жителей Латвии авиакомпании привела к отмене рейсов из Рижского аэропорта
Согласно данным Flightradar, в связи с начавшейся сегодня забастовкой пилотов авиакомпании Lufthansa, из Риги в понедельник были отменены два рейса во Франкфурт. Отменены также два рейса, прибывающие из Франкфурта. Относительно завтрашних рейсов информации пока нет.
В этом году Lufthansa уже столкнулась с четырьмя забастовками, последняя из которых прошла в пятницу под руководством другого профсоюза.
Согласно заявлению профсоюза Vereinigung Cockpit, нынешняя двухдневная приостановка работы затронет рейсы основной авиакомпании концерна Lufthansa, а также ее дочерних компаний CityLine и Eurowings. Это также повлияет на деятельность Lufthansa Cargo.
Профсоюз, однако, сообщил, что, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, забастовка не затронет рейсы в следующие пункты назначения: Азербайджан, Египет, Бахрейн, Ирак, Израиль, Йемен, Иордания, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Последняя забастовка пилотов, затронувшая авиакомпании, состоялась в марте.