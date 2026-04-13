Названы три самых экономически развитых края Видземе
Согласно данным Центрального статистического управления, среди всех самоуправлений Видземского региона планирования наибольшая концентрация предприятий наблюдается в Огрском крае — здесь действует 20 процентов всех предприятий региона. Следующими крупнейшими центрами предпринимательства в Видземском регионе являются Цесисский край с 18 процентами и Валмиерский край с 17 процентами от общего числа предприятий.
Как сообщает самоуправление Огрского края, в Огрском, Цесисском и Валмиерском краях в совокупности сосредоточено 55 процентов предприятий Видземского региона, что указывает на четко выраженные центры экономического роста. Это подтверждает не только конкурентоспособность этих территорий, но и их значимую роль в развитии экономики Латвии, особенно в контексте регионального предпринимательства, занятости и налоговых поступлений.
В Видземском планировочном регионе ключевыми отраслями являются сельское хозяйство, лесное хозяйство и деревообработка, а также пищевая промышленность. В структуре предпринимательства доминируют малые и средние предприятия, которые составляют 94 процента всех компаний, обеспечивают более 30 тысяч рабочих мест и формируют более половины налоговых поступлений региона.
