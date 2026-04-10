Зеленский заявил о готовности к "зеркальному" перемирию на Пасху
Украина сама предлагала прекращение огня на время пасхальных праздников, поэтому готова поддержать объявленное Владимиром Путиным "пасхальное перемирие".
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к ответным мерам после того, как в Кремле объявили о "перемирии" на время пасхальных праздников.
"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", - написал Зеленский в телеграм-канале.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя заявление Зеленского, отметил, что "длительное прекращение огня откроет путь к настоящей дипломатии для завершения этой войны". "Предложение президента Владимира Зеленского о пасхальном прекращении огня имеет шанс быть реализованным. Украинцы заслуживают праздничный день без террора. Мы увидим, где и когда тишина начнет действовать, и готовы ответить взаимностью со своей стороны. Наша позиция заключается в том, что возобновлять удары вообще нет необходимости. Длительное прекращение огня откроет путь к настоящей дипломатии для завершения этой войны, которую Россия никогда не выиграет и должна наконец остановить. Мы считаем, что прекращение огня — правильная стратегия для продвижения дипломатических усилий, будь то Ближний Восток или российская агрессия против Украины", - написал Сибига в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что в четверг вечером Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в зоне войны с Украиной в связи с празднованием православной Пасхи. Согласно официальному заявлению Кремля, перемирие будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.