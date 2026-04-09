Пасха без войны: Москва готова остановить боевые действия на 32 часа
На фоне продолжающегося конфликта Россия объявляет краткосрочное перемирие на Пасху, призывая Украину присоединиться. Это шаг к деэскалации или лишь временная пауза перед новым витком боевых действий?
Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в зоне конфликта с Украиной в связи с празднованием православной Пасхи. Согласно официальному заявлению Кремля, перемирие будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову поручено остановить боевые действия на всех направлениях в указанный период. При этом российским войскам предписано сохранять боеготовность.
В Москве подчеркнули, что рассчитывают на зеркальный шаг со стороны Украины. При этом ранее Владимир Зеленский также высказывался в поддержку идеи пасхального перемирия, заявляя о готовности Киева к прекращению огня на время праздника.
Стоит отметить, что подобная инициатива уже предпринималась ранее. В 2025 году Россия в одностороннем порядке объявляла пасхальное перемирие сроком на полтора дня. Тогда стороны обвиняли друг друга в многочисленных нарушениях режима прекращения огня, однако интенсивность боевых действий в этот период все же заметно снизилась.