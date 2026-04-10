В Эстонии назвали время, когда для латвийской airBaltic наступит "момент истины"
Эстонский новостной портал rus.err.ee приводит мнение эксперта по авиации Свена Кукемелька. Он не считает разумным участие Эстонии в обеспечении функционирования латвийской авиакомпании AirBaltic, как этого пожелала премьер-министр Латвии.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на прошлой неделе выразила желание обсудить вместе с Эстонией и Литвой, каким мог бы быть вклад соседей в испытывающую трудности авиакомпанию.
"Я считаю, что в Балтийском регионе мы должны координировать авиацию совместно. Я обсужу сложившуюся ситуацию со своими балтийскими коллегами как в Эстонии, так и в Литве, потому что знаю, что и они активно используют рейсы AirBaltic", – сказала Силиня, при этом не уточнив, чего именно Латвия на этот раз ожидает от Эстонии и Литвы.
"Я не вижу, чтобы государственная собственность Эстонии и Литвы каким-либо образом этому способствовала", – прокомментировал ее предложение в передаче Terevisioon Свен Кукемельк.
"Если бы мы как государство хотели владеть какой-либо долей в AirBaltic, то мы все равно должны учитывать, что половина его авиапарка работает на третьи авиакомпании, а примерно 30% оставшегося – это полеты из Риги, около 10% этих самолетов летает из Таллинна и 10% – из Литвы. Чтобы иметь 10% полетов, владеть примерно третью авиакомпании и вложить туда большой объем капитала – это не выглядит очень хорошим и разумным планом размещения капитала", – пояснил авиаэксперт.
Однако эксперт не верит, что текущая ситуация окажет большое влияние на летнее расписание полетов AirBaltic. По его оценке, момент истины наступит при переходе на зимнее расписание, то есть в конце октября.
"Я думаю, что более значительное сокращение ожидается в зимнем расписании, которое начинает действовать с последнего воскресенья октября. Это и будет момент истины – сколько направлений отсюда будет обслуживаться", – сказал Кукемельк.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что две отрасли экономики Латвии просят депутатов Сейма не банкротить авиакомпанию airBaltic.